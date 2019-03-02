Россия начала масштабные учения войск ПВО на юге страны

Подразделения войск противовоздушной обороны армии Российской Федерации приступили к масштабным военным учениям на юге страны.
Об этом общественности рассказал глава пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
Так, по словам специалиста, масштабные учения подразделения войск противовоздушной обороны РФ пройдут на территориях Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, в Крыму, а также в республиках Северного Кавказа — Ингушетии, Дагестане, Чечне, Северной Осетии и Адыгеи.
По словам Вадима Астафьева, в учениях войск ПВО примут участие порядка четырех тысяч солдат. Задействовано же будет, отметил глава пресс-службы Южного военного округа, 750 единиц военной техники.
Так, рассказал Вадим Астафьев, в учениях примут участие расчеты зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска", зенитных артиллерийских комплексов ЗСУ-23-4 "Шилка", ЗРК С-400 "Триумф", "Тор-М", "Бук-М3", "Оса", а также "Стрела-10М".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство обороны Российской Федерации взяло на прицел сразу несколько эсминцев Соединенных Штатов Америки. Так, Военно-морской флот РФ будет каждую минуту следить за американским "Грейвли" в Балтийском море и за эсминцем США "Дональдом Куком" в Черном море.
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