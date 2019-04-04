Столтенберг поставил ИГ, Гитлера и Сталина в один ряд

Известный во всем мире политик, Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сделал сегодня довольно резкое заявление, поставив в один ряд главу национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера, лидера СССР Иосифа Сталина и запрещенную в Российской Федерации террористическую организацию "ИГИЛ".
По словам генсека НАТО, в современном мире "свободе мешают враги", которых нужно стараться "сдержать". А если это не работает, то применять силу.
Генеральный секретарь также подчеркнул, что Адольфа Гитлера не получилось остановить с помощью мирных протестов, Иосифа Сталина невозможно было удержать словесными доводами, а Исламское Государство* не стало идти на адекватный диалог. Также он подметил, что нельзя просто желать мира, необходимо предпринимать какие-то меры.
Помимо этого, Столтенберг отметил необходимость повышения инвестиций в оборонную сферу союзниками. Как только он закончил речь, из зала послышались бурные аплодисменты.
*Исламское Государство — экстремистская организация, запрещенная во многих странах, в том числе в Российской Федерации.
Фото: Pravda. Ru
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