Столтенберг поставил ИГ, Гитлера и Сталина в один ряд

Известный во всем мире политик, Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сделал сегодня довольно резкое заявление, поставив в один ряд главу национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера, лидера СССР Иосифа Сталина и запрещенную в Российской Федерации террористическую организацию "ИГИЛ".

По словам генсека НАТО, в современном мире "свободе мешают враги", которых нужно стараться "сдержать". А если это не работает, то применять силу.

Генеральный секретарь также подчеркнул, что Адольфа Гитлера не получилось остановить с помощью мирных протестов, Иосифа Сталина невозможно было удержать словесными доводами, а Исламское Государство* не стало идти на адекватный диалог. Также он подметил, что нельзя просто желать мира, необходимо предпринимать какие-то меры.

Помимо этого, Столтенберг отметил необходимость повышения инвестиций в оборонную сферу союзниками. Как только он закончил речь, из зала послышались бурные аплодисменты.

*Исламское Государство — экстремистская организация, запрещенная во многих странах, в том числе в Российской Федерации.

Фото: Pravda. Ru

Читайте также:

Столтенберг хочет от России большой, но чистой любви

НАТО выходит за рамки своего устава