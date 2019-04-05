В Турции подтвердили, что не откажутся от покупки С-400

Руководитель турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу выступил с заявлением, в котором подтвердил намерения Анкары. Он сообщил, что Турция уже много раз говорила представителям Североатлантического альянса о том, что вопрос с покупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400 уже давно решен — сделка состоится и этому не помешать.
По словам политика, встреча с партнерами из США и стран Евросоюза проходила пару месяцев назад — тогда турецкие власти вполне четко и ясно дали понять, что сотрудничество с Россией в оборонной сфере остановлено не будет.
Помимо этого, процесс необратим — Турция уже купила несколько ракетных комплексов С-400.
Напомним, что дипломатический конфликт, который тянется уже многие месяцы, начался из-за договора о поставке турецкой армии ЗРК С-400 производства РФ. После этого в США заявили, что если Турция не примет обратного решения, то не получит американских истребителей пятого поколения F-35. Помимо этого, в США пояснили, что своим решением турецкое правительство ставит под угрозу членство государства в военно-политическом блоке НАТО.
Фото: Pravda. Ru
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