КНДР подозревают в создании субмарины с баллистическими ракетами

По мнению военных экспертов из издания Bloomberg, Северная Корея занимается строительством подводной лодки, на вооружении которой будут находиться баллистические ракеты.
Представители агентства сообщили, что субмарина, водоизмещение которой достигает порядка трех тысяч тонн, действительно собирается в КНДР. Судя по предоставленной информации, сделаны такие выводы были из-за деталей, которые заметили в северокорейском порту Синпо. Отмечается, что все конструкции напоминали детали, которые нужны для создания подводной лодки.
Это уже не первый раз, когда Северную Корею обвиняют в строительстве субмарины с баллистическими ракета. Подобное уже случалось в прошлом году. В 2018 году такое заявление сделал южнокорейский чиновник Ким Хак Ен, сказавший, что Южная Корея получила неопровержимые доказательства того, что КНДР занята возведением подводной лодки.
Ранее Северную Корею подозревали в том, что она ремонтирует одну из своих ракетных баз. Речь шла о военном полигоне, который в августе 2018 года КНДР пообещала демонтировать. Однако никаких существенных доказательств по этому вопросу найдено не было.
Фото: Pravda. Ru
Читайте также:
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Если Зеленский "стабилизирует" Украину, то для Путина это будет хуже, чем санкции, пишут СМИ Германии. Кто же, наконец, подумает на Западе об украинцах?
В Министерстве финансов Российской Федерации признали, что непопулярная в народе пенсионная реформа пока не может спасти ситуацию.
Известная активистка Ирина Фарион заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму.
Как могут развиваться события вокруг Голанских высот? Как решить палестинский вопрос? Какую роль в этом может сыграть Саудовская Аравия? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.