Силовики получили новые установки по зачистке криминала

Издание "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило об активизации работы полиции против воров в законе и других криминальных структур. Согласно источнику, МВД с 8 апреля начнет работу "по новым установкам".
Работа будет проводиться в рамках президентского закона о противодействии ворам в законе. Еженедельно сотрудники МВД будут отчитываться о проделанной работе, собирать доказательную базу. Источник также сообщил, что будет активизировано давление на преступников, находящихся в местах лишения свободы. По мнению чиновников, это позволит получить дополнительную информацию о криминальном мире.
Бывший заключенный и известный писатель Михаил Орский рассказал о реакции воров в законе на новый закон. По его словам, криминальные авторитеты восприняли законопроект очень серьезно и уже приняли соответствующие меры. Многие сменили телефоны, отказались от традиционных "сходок", а некоторые и вовсе покинули страну.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Путин подписал закон о наказании воров в законе. Документ предусматривает внесение в Уголовный кодекс поправок, согласно которым лица, занимающие "высшее положение в преступной иерархии", должны лишаться свободы на срок от 8 до 15 лет. Создание преступной группировки карается заключением до 20 лет. Преступным деянием становится также участие в сходках главарей группировок.
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