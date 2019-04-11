NEE обвинил Россию в "фобии вторжения"

Польский научный журнал New Eastern Europe считает, что Россия испытывает постоянный страх перед вторжением, поэтому противопоставляет себя НАТО. По мнению издания, эта особенность формировалась с древних времен, поддерживалась в период холодной войны и активизировалась в современной России.

Автор статьи начинает свое повествование с древнейших времен, когда равнинная территория современной России подвергалась постоянным набегам кочевников и воинствующих племен. Тогда жители этой территории должны были сгруппироваться, чтобы обеспечить себе защиту от внешнего врага. Затем автор обращает внимание на успешную внешнюю политику при царствовании Екатерины II, что позволило Российской Империи провести успешную экспансию на Запад.

Таким образом, закрепившись на побережье Черного моря и Балканах, Россия на протяжении всей своей истории пыталась укрепиться на этих территориях. Более того, политическая необходимость вынуждала Россию продвигаться дальше, захватывая все новые земли.

Автор статьи утверждает, что зацикленность России на внутренней и внешней экспансивной политике объясняется разделенностью между европейскими и евразийскими землями. Особое обострение, по мнению издания, наблюдалось во времена холодной войны, когда Советский Союз воспринимал политику Запада, как угрозу. New Eastern Europe утверждает, что Рузвельт видел в Советском Союзе полноправного партнера и хотел реализовать мировой порядок с участием четырех мировых "полицейских". Но своими агрессивными действиями Советский Союз отказался от партнерства с США.

Далее автор утверждает, что после прихода к власти Владимира Путина экспансивная политика возобновилась. Об этом говорят действия России в Молдавии, Грузии, Сирии и на Украине.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала выдержки из британских секретных документов, в которых описано, как Великобритания отрабатывала вторжение советских войск в Югославию.

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