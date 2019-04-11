Следственный комитет открыл уголовное дело по факту обстрелов мирных жителей на Донбассе

На официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации появилась информация о том, что ведомство заводит уголовное дело из-за обстрелов мирного населения на Донбассе Вооруженными силами Украины.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко пояснила, что речь идет о прицельных артиллерийских обстрелах, которые провели украинские военнослужащие 6 и 8 числа этого месяца.

Отмечается, что под удар попали сразу несколько поселков близ шахты "Трудовская". А именно поселки Старомихайловка и Зайцево, которые находятся под контролем непризнанной Донецкой народной республики.

В результате Следственный комитет России завел уголовное дело по факту жестокого обращения с мирными гражданами. Также говорится о том, что ВСУ применяли оружие и методы, которые запрещены международным соглашением с Российской Федерацией.

Ранее СК РФ заводил еще одно уголовное дело по факту международного теракта, который произошел в самом центре столицы ДНР — Донецке.

Фото: Pravda. Ru

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