Ракета "Сармат" находится на завершающей стадии испытаний

Новейшая российская ракета "Сармат", которую в НАТО уже прозвали "Сатана-2", находится на финальной стадии испытаний. С таким заявлением выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Российский лидер провел встречу с военными офицерами и несколькими прокурорами, в ходе которой отметил, что в последние годы Россия все больше и больше сил вкладывает в развитие армии и обороны страны в целом.
Путин подчеркнул, что ракетная система "Авангард" и гиперзвуковые комплексы призваны значительно усилить мощь российских РВСН.
Уже сейчас на боевое дежурство встали комплекс "Кинжал", а также комплекс российского лазерного оружия "Пересвет".
Верховный главнокомандующий РФ отдельно отметил, что современные виды вооружения будут установлены на корабли и атомные субмарины военно-морских сил России.
Также Путин заявил, что всему командному составу необходимо ответственно и внимательно подходить к вопросу подготовки и обучения личного состава, поскольку нужно научить военнослужащих грамотно и эффективно применять новейшие разработки.
Фото: Pravda. Ru
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