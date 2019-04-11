Ракета "Сармат" находится на завершающей стадии испытаний

Новейшая российская ракета "Сармат", которую в НАТО уже прозвали "Сатана-2", находится на финальной стадии испытаний. С таким заявлением выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Российский лидер провел встречу с военными офицерами и несколькими прокурорами, в ходе которой отметил, что в последние годы Россия все больше и больше сил вкладывает в развитие армии и обороны страны в целом.

Путин подчеркнул, что ракетная система "Авангард" и гиперзвуковые комплексы призваны значительно усилить мощь российских РВСН.

Уже сейчас на боевое дежурство встали комплекс "Кинжал", а также комплекс российского лазерного оружия "Пересвет".

Верховный главнокомандующий РФ отдельно отметил, что современные виды вооружения будут установлены на корабли и атомные субмарины военно-морских сил России.

Также Путин заявил, что всему командному составу необходимо ответственно и внимательно подходить к вопросу подготовки и обучения личного состава, поскольку нужно научить военнослужащих грамотно и эффективно применять новейшие разработки.

Фото: Pravda. Ru

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