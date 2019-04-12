Американский танк «Шерман» проедет по главной площади Хабаровска

Официальные представители пресс-службы ВВО (Восточный военный округ) рассказали о том, что вместе с мехколонной, которая примет участие в параде Победы в Хабаровске, по главной площади города проедет американский танк "Шерман". Отмечается, что ранее боевую машину подняли со дна Баренцева моря.
В пресс-службе отдельно подчеркнули, что такой танк впервые примет участие в данном параде. "Шерманы" отправлялись из Соединенных Штатов Америки на помощь СССР — в общем Союзу было передано 4063 таких боевых машины.
Помимо этого, в параде Победы будут принимать участие и различные советские машины. Среди них будет легендарный "танк Победы" Т-34, а также система полевой реактивной артиллерии, известная всему миру под названием "Катюша".
Также на выставке техники населению будет продемонстрирован российский беспилотный аппарат "Орлан-10", различные квадроциклы и снегоходы, которые находятся на вооружений армии России и ВВО в частности. Известно, что общее количество техники, которая будет участвовать в параде, будет насчитывать 149 единиц.
Фото: Соцсети
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