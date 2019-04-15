Главнокомандующий Объединенными ВС НАТО призвал больше общаться с РФ

Генерал Североатлантического альянса Кертис Скапаротти дал интервью изданию Associated Press, в котором пояснил, что Российской Федерации и странам-участницам военно-политического блока НАТО нужно вести намного более тесный и продуктивный диалог. Это, по словам Скапаротти, поспособствует улучшению взаимопонимания между государствами.

Помимо этого, главнокомандующий ВС НАТО подчеркнул, что недостаточная активность в переговорах и отсутствие понимая друг друга могут привести к вооруженному столкновению, что не пойдет на пользу ни Западу, ни России.

Скапаротти отметил, что даже много лет назад, когда шла холодная война, государствам удавалось куда более продуктивно общаться и понимать сигналы друг друга.

Также генерал считает, что диалог — это важнейшая часть сдерживания, а знание намерений потенциального противника может помочь избежать вооруженной конфронтации.

Стоит заметить, что сейчас отношения между НАТО и Россией значительно усложнились. Одной из причин можно назвать недавнее заявление представителей Североатлантического альянса, которые сказали, что помогут украинским кораблям пройти через Керченский пролив.

Фото: Pravda. Ru

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