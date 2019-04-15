Главнокомандующий Объединенными ВС НАТО призвал больше общаться с РФ

Генерал Североатлантического альянса Кертис Скапаротти дал интервью изданию Associated Press, в котором пояснил, что Российской Федерации и странам-участницам военно-политического блока НАТО нужно вести намного более тесный и продуктивный диалог. Это, по словам Скапаротти, поспособствует улучшению взаимопонимания между государствами.
Помимо этого, главнокомандующий ВС НАТО подчеркнул, что недостаточная активность в переговорах и отсутствие понимая друг друга могут привести к вооруженному столкновению, что не пойдет на пользу ни Западу, ни России.
Скапаротти отметил, что даже много лет назад, когда шла холодная война, государствам удавалось куда более продуктивно общаться и понимать сигналы друг друга.
Также генерал считает, что диалог — это важнейшая часть сдерживания, а знание намерений потенциального противника может помочь избежать вооруженной конфронтации.
Стоит заметить, что сейчас отношения между НАТО и Россией значительно усложнились. Одной из причин можно назвать недавнее заявление представителей Североатлантического альянса, которые сказали, что помогут украинским кораблям пройти через Керченский пролив.
Фото: Pravda. Ru
Читайте также:
НАТО для России — враг, а не партнер
НАТО выходит за рамки своего устава
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Так уж случилось, что самым частым вывихом, с которым сталкивается человек – это вывих плеча. И в преддверии летних отпусков и активных забав на природе, стоит запомнить, что при вывихе плеча делать нужно, а чего нельзя ни в коем случае.
МИД Польши объяснил свое решение тем, что на борту судна находятся курсанты крымского учебного заведения.
Зарплата служителей Русской православной церкви в несколько раз выше заработков государственных служащих.
Может быть, в Венесуэле нет интересов России и ей надо сдать режим Николаса Мадуро на откуп США? Этот вопрос "Правды.Ру" обсуждала в программе "Диалоги".