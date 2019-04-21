Генштаб заявил о переизбытке призывников в России

По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгения Бурдинского, в России имеется более чем достаточное количество призывников. Их хватит для пополнения вооруженных сил страны нынешней весной и летом, а также для перспективного комплектования войск.
"Призывные комиссии имеют возможность тщательно отбирать лучших для прохождения службы", - сказал генерал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
Он добавил, что под грядущий призыв попадут 135 тысяч молодых людей. По сравнению с прошлым годом набор изменился, но незначительно. По его словам, цифры определяется исходя из потребностей не только Вооруженных сил, но и всех силовых ведомств, где имеются солдаты срочной службы.
Представитель Генштаба отметил положительную динамику по отношению граждан к прохождению военной службы по призыву - позитивно о службе в армии отзываются 88% россиян.
"Люди не просто говорят, что надо, значит надо. Они говорят, что необходимо. И это не просто обязанность и не только пожелание старшего поколения к младшему. Это желание младшего поколения пройти и испытать себя в готовности к военной службе, испытать себя в новом коллективе, испытать себя при выполнении боевых задач на полигонах, когда проходят тренировки", - заключил начальник призывного главка.
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