В России создали новую антиторпеду

Российским инженерам удалось создать уникальное оружие, способное уничтожать торпеды противника и защищать от них корабли. На данный момент комплекс называется "Пакет-Э/НК".
Долгие годы было принято считать, что торпеды являются главной угрозой для кораблей, поскольку они могут преодолевать различные препятствия и эффективно атаковать даже маневрирующие цели. По этой причине инженеры и конструкторы всего мира придерживались одного мнения — разработать комплекс для эффективной защиты от торпед невозможно.
Но глава конструкторского отдела Государственного научно-производственного предприятия "Регион" Константин Дробот заявил, что российским инженерам все же удалось создать систему, которая сможет защищать суда. По словам Дробота, созданный в России комплекс сможет защищать от торпед не только подводные лодки, но и надводные корабли.
Конструктор также рассказал, что комплекс работает в автоматическом режиме. Система сама может обнаружить торпеду противника и сообщить об этом экипажу. Как только командир даст команду "уничтожить", угроза будет ликвидирована. Известно, что работает российская антиторпеда по принципу "выстрелил и забыл".
Стоит отметить, что подобные комплексы пытаются создать во многих странах — США, Германии, Франции и Италии. Однако им пока не удалось разработать что-то более эффективное, чем российская антиторпеда.
Фото: Pravda.Ru
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