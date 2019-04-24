НАТО наращивает военную активность на границах запада и юга России

Руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов рассказал о том, что России придется передислоцировать часть войск в Западный и Южный военные округа, поскольку Североатлантический альянс не прекращает наращивать военную активность на этих направлениях.
По словам Герасимова, из других военных частей в ЮВО и ЗВО перевезут часть личного состава. Помимо этого, в данные военные округа передислоцируют различную бронетехнику и другое вооружение.
Кроме того, глава Генштаба заявил, что в российскую армию сейчас активно поставляют новейшее вооружение. Отмечается, что это делается из-за развертывания систем противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки на территории Европы.
Ранее мы сообщали о том, что Великобритания и Франция отправили в Эстонию большое количество танков, бронетранспортеров и боевых вертолетов. Так, например, французское командование отправило в город Тапа (134 километра от границ РФ) четыре тяжелых танка, двадцать БМП и три сотни военнослужащих.
Фото: Pravda.Ru
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