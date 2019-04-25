Американские военные убили в Афганистане больше гражданских, чем террористы

Судя по данным, предоставленным Организацией Объединенных Наций (ООН) и опубликованным немецким телеканалом Die Welt, с начала 2019 года военнослужащими армии Соединенных Штатов Америки было убито на территории Афганистана больше гражданских лиц, чем боевиками из террористической группировки "Талибан"*.

Отмечается, что подсчеты были сделаны на основании данных за первые три месяца этого года. В ООН заявили, что из-за американских авиационных атак и наземных операций погибла большая часть мирных жителей Афганистана.

Подчеркивается, что за указанные месяцы погибли порядка 305 гражданских лиц, а ответственность за это несут именно американские войска и правительственная армия. От рук самих террористов, судя по информации ООН, погибли 227 человек.

В материале говорится и о том, что с того дня, как к власти в Соединенных Штатах пришел Дональд Трамп, военно-воздушные силы США начали значительно чаще проводить атаки на территории Афганистана.

Однако стоит отметить, что, по данным той же ООН, по отношению к первому кварталу прошлого года число погибших гражданских лиц снизилось почти на 23%.

Фото: Pravda.Ru

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