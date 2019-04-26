Ким Чен Ын посетил мемориальный комплекс во Владивостоке

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл во Владивосток, где посетил мемориальный комплекс "Боевая слава Тихоокеанского флота". Помимо этого, северокорейский лидер возложил венок к субмарине С-56.

Отмечается, что на ленте, украшающей венок, написано "Героическим воинам, отдавшим жизни в борьбе за Родину" и "Ким Чен Ын". Во время церемонии возложения венка рядом с мемориалом были выстроены бойцы Росгвардии.

Прямо перед визитом главы КНДР был произведен залп с одного из судов. Кроме того, военным оркестром был сыгран российский гимн, а под конец церемонии заиграла мелодия народной песни Северной Кореи "Ариран".

Ким Чен Ын несколько минут простоял рядом с мемориалом, почтив память погибших солдат.

Через некоторое время после возложения венка Ким Чен Ыном, к мемориалу принесли гвоздики замглавы Министерства иностранных дел РФ Игорь Могулов, российский посол в Северной Корее Александр Мацегора и другие дипломаты Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что церемонию пришлось отложить на два часа из-за начавшегося дождя. Как только погода наладилась, возложение состоялось.

Фото: Pravda.Ru

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