В США признали вину в гибели почти 1300 граждан Сирии и Ирака

Возглавляемая Соединенными Штатами Америки международная коалиция по противодействию боевикам террористической организации "Исламское государство"* опубликовала новый доклад, в котором сказано, что из-за действий коалиции были убиты почти 1300 гражданских лиц на территории Сирии и Ирака.
Также в ежемесячном отчете сказано, что все погибшие мирные жители были убиты "непреднамеренно" и погибли в ходе операции "Непоколебимая решимость". Напомним, что коалиция начала данную спецоперацию в 2014 году.
В докладе сказано, что за все время операции коалицией было нанесено 34 500 ударов по позициям террористов. Стоит отметить, что такие отчеты коалицией публикуются на регулярной основе и количество жертв среди мирного населения в них постоянно меняется. Иногда предоставляется доклад за весь период проведения операции.
Ранее мы сообщали о том, что не только в Сирии и Ираке по вине армии США гибнут мирные жители. В Афганистане войска Соединенных Штатов убили больше гражданских, чем террористы. Такие данные опубликовала Организация Объединенных Наций. Отмечалось, что американские военные убили 305 мирных жителей, а террористы 227.
Фото: Pravda.Ru
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