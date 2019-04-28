Масштабные учения НАТО начнутся в Эстонии 29 апреля

Крупнейшие военные учения сил НАТО под названием "Весенний шторм" начнутся в понедельник, 29 апреля, на северо-востоке Эстонии, вблизи российской границы. Об этом сообщает пресс-служба главного штаба сил обороны Эстонии.
В маневрах, которое продлятся до 17 мая, примут участие более 9 тысяч военнослужащих Североатлантического альянса из 13 стран. Главная задача учений заключается в "отработке синхронизации планирования боевых действий, сотрудничестве в управлении, а также повышении готовности к выполнению тактических задач".
В настоящее время на побережье Финского залива высадились военные из Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции.
По данным эстонских СМИ, в маневрах будут задействованы истребители Eurofighter ВВС Германии и Великобритании, штурмовики Су-22 ВВС Польши, вертолеты ВВС Великобритании Wildcat и Apache. Кроме того, планируется участие и боевых кораблей ВМС Эстонии и союзников.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что страны НАТО ждут атаки со стороны России. Руководства стран-участниц альянса считают, что Россия в случае военного вторжения в Европу первым чередом захочет овладеть Сувалкским коридором - сухопутным коридором между Калининградом и Белоруссией.
Читайте также: Голландцы отправились на учения НАТО в Норвегии и едва не замерзли
НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
После пережитой аварии певицу МакSим срочно перевели в реанимацию. ДТП случилось несколько дней назад по пути в аэропорт. Сперва певица находилась в нормальном состоянии, однако сегодня, продюсер артистки рассказала, что у девушки начались осложнения.
В Кремле обсуждается вопрос о введении упрощенного порядка предоставления российского гражданства всем гражданам Украины. Об этом 27 апреля сообщил журналистам Владимир Путин.
Национальная мясная ассоциация выступила с предложением запретить ввоз мяса и молочной продукции из-за рубежа.
Владимир Путин должен пригласить Реджепа Эрдогана в Крым так, чтобы тот не смог отказаться, считает турецкий эксперт и подсказывает, как это сделать.