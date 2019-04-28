Масштабные учения НАТО начнутся в Эстонии 29 апреля

Крупнейшие военные учения сил НАТО под названием "Весенний шторм" начнутся в понедельник, 29 апреля, на северо-востоке Эстонии, вблизи российской границы. Об этом сообщает пресс-служба главного штаба сил обороны Эстонии.



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В маневрах, которое продлятся до 17 мая, примут участие более 9 тысяч военнослужащих Североатлантического альянса из 13 стран. Главная задача учений заключается в "отработке синхронизации планирования боевых действий, сотрудничестве в управлении, а также повышении готовности к выполнению тактических задач".

В настоящее время на побережье Финского залива высадились военные из Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции.

По данным эстонских СМИ, в маневрах будут задействованы истребители Eurofighter ВВС Германии и Великобритании, штурмовики Су-22 ВВС Польши, вертолеты ВВС Великобритании Wildcat и Apache. Кроме того, планируется участие и боевых кораблей ВМС Эстонии и союзников.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что страны НАТО ждут атаки со стороны России. Руководства стран-участниц альянса считают, что Россия в случае военного вторжения в Европу первым чередом захочет овладеть Сувалкским коридором - сухопутным коридором между Калининградом и Белоруссией.

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