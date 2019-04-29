Сегодня в Эстонии начались учения НАТО «Весенний шторм»

Представители Министерства обороны Эстонии рассказали о том, что на территории государства стартовали крупномасштабные военные учения Североатлантического альянса "Весенний шторм". Отмечается, что всего в учениях примут участие свыше девяти тысяч бойцов из армий тринадцати государств.
Судя по опубликованной информации, военные учения будут проходить в двух эстонских регионах — Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа. Стоит отметить, что оба региона расположены довольно близко к российской границе — примерно в 120 километрах. Известно, что главный этап учений будет проходить со 2 по 10 мая.
В "Весеннем шторме", как сообщается, будут принимать участие пехотинцы, военная техника и авиация. Ранее для участия в учениях на территорию Эстонии прибыли военнослужащие из США, Германии, Бельгии, Канады, Литвы, Латвии, Польши, Финляндии, Грузии, Украины, Великобритании и Франции. До этого мы сообщали, что французское командование отправило в Эстонию свои танки и бронетранспортеры, а Великобритания предоставила для учений свои боевые вертолеты.
Всего на учениях будут использовать порядка 200 единиц различной боевой техники — это и танки, и боевые машины пехоты, и целый список тактических транспортных средств и грузовиков.
Фото: Pravda.Ru
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