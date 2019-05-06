ФСБ заинтересовалась мнением россиян по поводу эффективности антикоррупционных мер

В Федеральной службе безопасности Российской Федерации решили узнать, как граждане страны оценивают эффективность антикоррупционных мер.
Для этого государственное ведомство запустило на своем официальном сайте анонимный опрос.
Его результаты помогут специалистам понять, считают ли граждане РФ действующие в стране антикоррупционные меры достаточными и эффективными.
Фото: pixabay.com.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Каждый день тысячи людей выстаивают многочасовые очереди в Покровском монастыре, чтобы приложиться к мощам блаженной Матроны и попросить ее о помощи. Собираясь к святыне, многие интересуются: как "все сделать правильно", чтобы "Матрона услышала"? О том, как провести время в ожидании чуда, "Правде.Ру" рассказали члены Межсоборного Присутствия.
По словам Порошенко, преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее число стран.
Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить, "как во всех нормальных странах".
Россия не уступит США по Венесуэле, считает эксперт Константин Блохин. Что было решено в полуторочасовом телефонном разговоре между Путиным и Трампом?