Британия считает ракеты РФ и КНР угрозой для своей космической отрасли

Министерство обороны Великобритании выявило основные риски для своей космической отрасли.
Об этом сообщает ежедневная британская газета The Times.
Так, пишут средства массовой информации Великобритании, основной угрозой британское оборонное ведомство считает ракеты наземного базирования, способные сбивать космические цели. Оружие подобного толка, указал официальный Лондон, есть и у России, и у Китая.
Москва и Пекин, транслирует The Times заявление представителей Минобороны Соединенного Королевства, признавались, что уже испытывали свои ракеты наземного базирования.
Также, заявили в Министерстве обороны Великобритании, реальную угрозу в краткосрочной перспективе представляют хакеры и их кибератаки.
Фото: Википедия.
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