ВСУ могут вернуть Донбасс за одни сутки

По словам бывшего командующего ООС (Операция объединенных сил), вооруженные силы Украины в состоянии вернуть территории самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР за сутки.

Такое заявление Сергей Наев сделал в эфире телеканала "1+1". Он считает, что военные действия действительно займут не очень много времени, и украинские военнослужащие очень быстро захватят неподконтрольные Киеву территории. Также Наев подчеркнул, что ВСУ очень важно в кратчайшие сроки дойти до границ Украины и закрепиться на своих позициях. Кроме того, на территории ДНР и ЛНР сразу должны начать работу сотрудники правоохранительных органов — Национальная полиция, Национальная гвардия и другие.

Однако бывший военнослужащий отметил, что сейчас украинская армия не намерена решать проблему силой. Это, по словам Наева, будет невыгодно для государства и нанесет вред мирным жителям. Украинское правительство хочет дипломатическим путем вернуть свои территории и обойтись без ведения военных действий.

Напомним, что вооруженный конфликт на Донбассе идет с 2014 года, когда Донецкая и Луганская Народные Республики решили выйти из состава Украины. Однако на данный момент ни одна из сторон не смогла получить серьезного преимущества. Помимо этого, постоянно нарушаются Минские соглашения — и ЛДНР, и вооруженные силы Украины проводят обстрелы позиций противника, используя как артиллерию, так и различное другое оружие. К примеру, ранее мы сообщали о том, что украинские военнослужащие обстреляли автобус с рабочими, которые ехали на Донецкую насосную станцию.

Фото: Pravda.Ru

Читайте также:

США готовы к войне с Россией на Украине