В пригороде Лос-Анджелеса в одно из зданий врезался истребитель F-16

В американском информационном агентстве Los Angeles Times появилась информация о том, что в населенном пункте Риверсайд, который находится в пригороде Лос-Анджелеса, потерпел крушение боевой самолет Военно-воздушных сил Соединенных Штатов F-16.
Отмечается, что американский истребитель рухнул на крышу одного из зданий, расположенных рядом с авиационной базой. Отмечается, что здание располагается на бульваре Ван-Бурен. К счастью, строение не было жилым, поэтому удалось обойтись без жертв. Однако несколько человек, которые находились рядом со зданием, все же получили различные ранения. Сообщается, что пострадавшие были доставлены в больницы и их жизни ничего не угрожает.
В интернете были опубликованы различные фотографии с места происшествия. На представленных кадрах можно увидеть, что в здании просто складировались какие-то ящики и множество поддонов.
Судя по предоставленной информации, инцидент произошел примерно в 15:45 по местному времени. Боевой самолет F-16 направлялся в сторону авиабазы, когда его пилот сообщил о сбое в гидравлической системе. После крушения самолет загорелся, но пилот успел катапультироваться и остался жив. Его отвезли в медицинское учреждение вместе с другими пострадавшими.
Фото: Соцсети
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