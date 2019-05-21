Замглавы МВД РФ сообщил о падении уровня жизни российских полицейских

Уровень жизни российских полицейских упал в связи с инфляцией и отсутствием индексаций заработных плат.



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Об этом сегодня сообщил заместитель главы МВД РФ Аркадий Гостев.

По словам замглавы российского ведомства, МВД сталкивается с хроническим недофинансированием из-за профильной государственной программы борьбы с преступностью, действующей с 2013 года. На нее, указал Аркадий Гостев, тратится порядка 70% всех выплат ведомству из федерального бюджета.

Это привело к снижению покупательской способности российских полицейских и падению их уровня жизни.