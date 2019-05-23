В лагерях боевиков в Сирии, Ираке и Афганистане проживают 3,5 граждан РФ

В лагерях боевиков в Сирии, Ираке и Афганистане на сегодняшний день проживают 3,5 тысячи граждан Российской Федерации.



Германия передала России воевавшего в Сирии на стороне террористов россиянина / Новости от 31.08.2018 11:58

Об этом заявил заместитель главы управления по противодействию экстремизму МВД РФ Игорь Морозов.

В том числе, отметил специалист, в лагерях боевиков проживают почти 700 россиянок, уехавших туда вместе со своими супругами.