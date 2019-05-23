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Источник Правда.Ру

В лагерях боевиков в Сирии, Ираке и Афганистане проживают 3,5 граждан РФ

Силовые структуры » Министерство обороны print

В лагерях боевиков в Сирии, Ираке и Афганистане на сегодняшний день проживают 3,5 тысячи граждан Российской Федерации.


Германия передала России воевавшего в Сирии на стороне террористов россиянина / Новости от 31.08.2018 11:58

Об этом заявил заместитель главы управления по противодействию экстремизму МВД РФ Игорь Морозов.

В том числе, отметил специалист, в лагерях боевиков проживают почти 700 россиянок, уехавших туда вместе со своими супругами. 

 

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Темы МВД Ирак война армия Сирия Афганистан
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