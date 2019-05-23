В лагерях боевиков в Сирии, Ираке и Афганистане на сегодняшний день проживают 3,5 тысячи граждан Российской Федерации.
Об этом заявил заместитель главы управления по противодействию экстремизму МВД РФ Игорь Морозов.
В том числе, отметил специалист, в лагерях боевиков проживают почти 700 россиянок, уехавших туда вместе со своими супругами.
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