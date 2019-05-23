В квартире Абызова, подозреваемого в мошенничестве, обнаружили наркотики

На слушании дела о мошенничестве в отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова стало известно о найденных наркотиках в его квартире. Об этом рассказала представитель Следственного комитета России в ходе заседания в зале Басманного суда.



Экс-министр открытого правительства Абызов задержан за хищения / Новости от 26.03.2019 21:03

Информацию подтвердил адвокат Абызова Сергей Дорозда. Он сообщил, что по факту обнаружения наркотического вещества в квартире экс-министра уже возбуждено уголовное дело. Адвокат Абызова считает, что обыск был проведен незаконно, поскольку на нем не присутствовал сам Михаил Абызов. Также на пакете с наркотиками не были обнаружены отпечатки пальцев экс-министра.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Михаил Абызов перед своим задержанием пытался дозвониться до премьер-министра России Дмитрия Медведева.

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