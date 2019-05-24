В российской армии появилось новое звание

В армии Российской Федерации появилось звание главного сержанта, которое хотел ввести еще в 2011 году. О новой должности еще 8 лет назад говорил замминистра обороны Николай Панков.



Шойгу: армия России вышла на первое место по уровню оснащенности современным оружием / Новости от 24.12.2018 18:24

370 главных сержантов прибыли на учебно-методический сбор с командующим войсками Южного военного округа генерал-полковником Александром Дворниковым, который проходил в Ростове-на-Дону. В Минобороны подчеркнули, что при назначении военнослужащих в звание главного сержанта учитывали лидерские качества и авторитет среди сослуживцев.