В армии Российской Федерации появилось звание главного сержанта, которое хотел ввести еще в 2011 году. О новой должности еще 8 лет назад говорил замминистра обороны Николай Панков.
370 главных сержантов прибыли на учебно-методический сбор с командующим войсками Южного военного округа генерал-полковником Александром Дворниковым, который проходил в Ростове-на-Дону. В Минобороны подчеркнули, что при назначении военнослужащих в звание главного сержанта учитывали лидерские качества и авторитет среди сослуживцев.
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