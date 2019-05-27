В РФ собираются ужесточить правила призыва на военную службу

Представители российского оборонного ведомства подготовили новые поправки в действующее законодательство. Отмечается, что правки будут внесены в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Судя по предоставленной информации, поправки коснутся существующих сегодня правил прохождения медицинской комиссии в военкоматах. Подчеркивается, что призывные комиссии должны будут самостоятельно проверять медицинские справки, которые выдают в поликлиниках.

В случае, если представители военкомата начнут сомневаться в указанной в заключении информации, призывник будет направлен на контрольное медицинское освидетельствование. Ранее вносить правки в выданные призывникам заключения было почти невозможно.

При помощи новых поправок в закон "О воинской обязанности и военной службе" комиссии получат возможность бороться с медиками, выдающими ложные справки о несуществующих болезнях за взятку. Также говорится о том, что негодные к несению военной службы будут направлены в медучреждение для оказания помощи. Если же выявленная болезнь излечима, то призывник "будет поставлен на ноги" и отправлен на службу, а если заболевание носит хронический характер — то новобранец будет освобожден от несения службы. Кроме того, проверку состояния здоровья тех, кто ранее не прошел медицинское освидетельствование из-за выявленных болезней, будут организовывать два раза в год — во время осеннего и весеннего призывов.

Фото: Pravda.Ru

Читайте также:

Призыв: был, есть и будет?

Армия России: и призывники, и добровольцы