Штрафы за неявку в военкомат собираются повысить в шесть раз

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу депутатов Заксобрания ЕАО (Еврейская автономная область). Напомним, что чиновники предлагают в шесть раз поднять штрафы за неявку в военкомат. С таким предложением депутаты выступили еще в январе, однако поддержку правительственной комиссии получили только сейчас.
По словам депутатов ЕАО, штрафы за неявку в военкомат необходимо значительно поднять. Напомним, что сейчас, если призывник не явился в военный комиссариат без уважительной причины, его могут оштрафовать на сумму от 100 до 500 рублей. Еврейские депутаты предлагают поднять эти значения до 500 — 3000 рублей.
Такие же штрафы предлагается ввести для призывников, если они не явились для постановки на воинский учет, не снялись с него или не внесли изменения в документы при переезде в другой населенный пункт.
Кроме того, новый законопроект подразумевает увеличенные штрафы для новобранцев, если те не сообщили в военный комиссариат о смене места работы, о женитьбе и так далее. Помимо этого, штрафовать предполагается и за неявку на медицинское освидетельствование. Также будет увеличен штраф за порчу или уничтожение военного билета.
Фото: Pravda.Ru
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