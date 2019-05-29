Болтон заявил, что иранские мины использовали при атаке на танкеры в ОАЭ

По словам помощника главы Соединенных Штатов Америки по нацбезопасности Джона Болтона, в ранее организованной атаке на танкеры у берегов ОАЭ, скорее всего, использовали морские мины, сделанные в Иране.

С таким заявлением американский политик выступил на конференции в Абу-Даби, организованной для совместного решения вопросов региональной безопасности в условиях конфликта между Ираном и Соединенными Штатами.

Болтон подчеркнул, что "почти наверняка" для атаки на танкеры применялись иранские морские мины. Он заявил, что США будут жестко реагировать на любые провокационные действия Ирана в Персидском заливе. Кроме того, об этом не стоит забывать и союзникам Тегерана.

Напомним, что 12 мая Министерство иностранных дел ОАЭ распространило информацию об атаке на четыре торговых судна в экономической зоне страны. Атакованы были сразу несколько танкеров: "Амджад", "Аль-Марзука", "А. Мишель" и норвежский "Андреа Виктори". Именно тогда впервые было высказано предположение о причастности Ирана к саботажу.

Соединенные Штаты немедленно отреагировали на произошедшее и отправили ударную группу Военно-морских сил США в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, к которой относятся и Ближний Восток, и Центральная Азия.

Фото: Pravda.Ru

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