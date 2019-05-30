Соединенные Штаты Америки должны сначала выполнить свои обязательства по сокращению ядерного арсенала, прежде чем осуждать другие государства.
Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Лу Кан.
Напомним, что глава военной разведки США заявил, будто Поднебесная намерена увеличить вдвое свой арсенал ядерного оружия.
Весь мир, подчеркнул Лу Кан, следит за процессом ядерного разоружения в США. Как крупнейшая ядерная держава мира страна несет первостепенные обязательства в области сокращения ядерного арсенала.
То же самое, подчеркнул Лу Кан, касается и Российской Федерации.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Эстония намерена провести переговоры с РФ о транзите через ее территорию китайских грузов в Европу. Этот транзит Москве надо продать дорого, считает эксперт.
По словам родителей одноклассников хулигана, подобные выходки стали частным явлением.
В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.