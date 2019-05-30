Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В МИД КНР посоветовали США заняться своим ядерным разоружением, а не осуждать другие страны

Силовые структуры » Министерство обороны print

Соединенные Штаты Америки должны сначала выполнить свои обязательства по сокращению ядерного арсенала, прежде чем осуждать другие государства.


Военный эксперт прокомментировал угрозы США в адрес России и Китая / Новости от 24.10.2018 09:16

Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Лу Кан.

Напомним, что глава военной разведки США заявил, будто Поднебесная намерена увеличить вдвое свой арсенал ядерного оружия.

Весь мир, подчеркнул Лу Кан, следит за процессом ядерного разоружения в США. Как крупнейшая ядерная держава мира страна несет первостепенные обязательства в области сокращения ядерного арсенала.

То же самое, подчеркнул Лу Кан, касается и Российской Федерации.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы США армия война Китай оружие Россия
Обсудить
Актуальная аналитика
Общество
Новая пенсионная реформа: россиян обяжут отдавать еще 6% дохода
Православие
Исповедь — жизненный поворот или формальность?
Воспитание
Смерть в Чебоксарах на ЕГЭ - нечастый случай, но надо принимать меры - депутат Госдумы
Новости Все >
"Опять новую Украину?" - Захарова о планах Зеленского и Саакашвили
Московское метро не станут продлевать в Подмосковье
Теннисистка Александрова впервые вышла в третий круг турнира "Большого шлема"
Епархия Екатеринбурга отметила нехватку храмов в городе
Эксперты: пенсионная реформа стала началом конца власти
Все клубы ФНЛ, кроме "Мордовии", получили лицензии на следующий сезон
В РЖД прокомментировали сообщения о резком росте цен на плацкат
Подмосковные власти приняли региональный закон о платных парковках﻿
Избранный президент Латвии пообещал не приезжать в Россию на День Победы
Британка убила не пускавшего ее в бар мужа
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Прибалтика
На что пойдет Эстония ради транзита через Россию

Эстония намерена провести переговоры с РФ о транзите через ее территорию китайских грузов в Европу. Этот транзит Москве надо продать дорого, считает эксперт.

На что пойдет Эстония ради транзита через Россию
Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты
Новости Украины
Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты
Общество
Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу
Южная Америка
Жительница Колумбии наказала мужа за измену публичным позором
Общество
Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу

По словам родителей одноклассников хулигана, подобные выходки стали частным явлением.

Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу
Святые таинства не для всех, или Лица "достойных" прихожан
Как отстоять права
Святые таинства не для всех, или Лица "достойных" прихожан
Балканы
Вместе с Косовом сербы потеряли свои скрепы
Новости Украины
Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты
Наука и техника
На Урале обнаружили крупнейший за последние 30 лет изумруд

В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.

На Урале обнаружили крупнейший за последние 30 лет изумруд
Украинский экс-министр посчитал, что ЕС губит экономику Украины
Новости Украины
Украинский экс-министр посчитал, что ЕС губит экономику Украины
Политика. Новости и аналитика
Против напавшего на журналиста хакасского чиновника возбудили уголовное дело
Военные новости
В РФ придумали, как вдвое увеличить срок службы стрелкового оружия
Любовь Степушова Вместе с Косовом сербы потеряли свои скрепы Любовь Степушова Игорь Буккер Святые таинства не для всех, или Лица "достойных" прихожан Игорь Буккер Сергей Костин Записки постороннего: деньги на Госдуму найдутся Сергей Костин
Комментарии
Кремль оправдался за падение рейтинга Путина
Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу
Депутат Госдумы призвал россиян с невысокими доходами открывать банковские вклады
Депутат Госдумы призвал россиян с невысокими доходами открывать банковские вклады
Астрономы нашли экзопланету там, где их быть не может
Беглый олигарх Ходорковский назвал бандитами патриотов, воюющих в Сирии и Донбассе
Европарламент требует осудить "советский режим" и блокировать "Северный поток – 2"
Беглый олигарх Ходорковский назвал бандитами патриотов, воюющих в Сирии и Донбассе
Rand Corporation опубликовал план разрушения России
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Премьер Малайзии предложил странам Азии создать собственную единую валюту
Глава ЦБ: сократить ставку по ипотеке до 8% возможно через 5 лет
Американский бронеавтомобиль столкнулся с грузовиком в Чехии
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Глава ЦБ: сократить ставку по ипотеке до 8% возможно через 5 лет
Пять человек погибли на Украине в результате падения вертолета Ми-8
Психиатр-нарколог: кофе – примерно то же, что наркотики и алкоголь
Вместе с Косовом сербы потеряли свои скрепы
Психиатр-нарколог: кофе – примерно то же, что наркотики и алкоголь
Святые таинства не для всех, или Лица "достойных" прихожан
С-400 отправят в Турцию раньше, чем предполагалось
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ