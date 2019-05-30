В МИД КНР посоветовали США заняться своим ядерным разоружением, а не осуждать другие страны

Соединенные Штаты Америки должны сначала выполнить свои обязательства по сокращению ядерного арсенала, прежде чем осуждать другие государства.



Военный эксперт прокомментировал угрозы США в адрес России и Китая / Новости от 24.10.2018 09:16

Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Лу Кан.

Напомним, что глава военной разведки США заявил, будто Поднебесная намерена увеличить вдвое свой арсенал ядерного оружия.

Весь мир, подчеркнул Лу Кан, следит за процессом ядерного разоружения в США. Как крупнейшая ядерная держава мира страна несет первостепенные обязательства в области сокращения ядерного арсенала.

То же самое, подчеркнул Лу Кан, касается и Российской Федерации.