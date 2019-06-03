Россия опровергла информацию об отзыве военных из Венесуэлы

По словам посла Российской Федерации в Венесуэле Владимира Заемского, Россия не собирается отзывать военнослужащих из Боливарианской Республики. Он заявил, что распространенная ранее информация является ложной.
Посол отметил, что на данный момент все работы ведутся в строгом соответствии с действующими правилами, а возможность сокращения числа военных специалистов даже ни разу не обсуждалась.
Напомним, что ранее в американских средствах массовой информации распространили заявление о серьезном сокращении Россией числа военных на территории Венесуэлы. Однако фактов, которые бы могли подтвердить данную информацию, нет.
В марте этого года официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что действия специалистов из России строго регламентированы действующим соглашением о военно-техническом сотрудничестве. Захарова отметила, что Москва продолжает развивать взаимовыгодное сотрудничество с Каракасом, уважая при этом законы и конституцию Венесуэлы.
Напомним, что соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Боливарианской Республикой было подписано в мае 2001 года и своевременно прошло все обязательные ратификационные процедуры в обоих государствах.
Фото: Соцсети
Читайте также:
Россия обещала убрать ядерные Ту-160 из Венесуэлы
Венесуэла создает российскую военную базу
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
В середине мая Сердюков также был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.