Россия опровергла информацию об отзыве военных из Венесуэлы

По словам посла Российской Федерации в Венесуэле Владимира Заемского, Россия не собирается отзывать военнослужащих из Боливарианской Республики. Он заявил, что распространенная ранее информация является ложной.

Посол отметил, что на данный момент все работы ведутся в строгом соответствии с действующими правилами, а возможность сокращения числа военных специалистов даже ни разу не обсуждалась.

Напомним, что ранее в американских средствах массовой информации распространили заявление о серьезном сокращении Россией числа военных на территории Венесуэлы. Однако фактов, которые бы могли подтвердить данную информацию, нет.

В марте этого года официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что действия специалистов из России строго регламентированы действующим соглашением о военно-техническом сотрудничестве. Захарова отметила, что Москва продолжает развивать взаимовыгодное сотрудничество с Каракасом, уважая при этом законы и конституцию Венесуэлы.

Напомним, что соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Боливарианской Республикой было подписано в мае 2001 года и своевременно прошло все обязательные ратификационные процедуры в обоих государствах.

Фото: Соцсети

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