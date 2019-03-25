"Гуаянский щит": Венесуэла создает российскую военную базу

Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне росийской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.

Два российских военных самолета Ил-62M и Ан- 124" с сотней военнослужащих и грузом в 35 тонн приземлились в субботу в столице Венесуэлы Каракасе, сообщили местные СМИ. Эти перемещения подтверждают данные мониторингового сервиса CivMilAir, ведущего наблюдение за перемещениями самолетов. 23 марта в сторону Венесуэлы вылетели два самолета: Ил-62М RA-86496 и грузовой Ан-124-100 с бортовым номером RA-82035. Оба самолета направились в сторону Латинской Америки из Сирии.

По мнению российской и венесуэльской сторон это регулярное мероприятие в рамках действующих "военно-технических" соглашений. Правительственный чиновник Венесуэлы заявил, что российская делегация во главе с начальником штаба России Василием Тонкошкуровым прибыла для обучения военного персонала по заключенным контрактам. Но присутствие военного плановика такого ранга говорит о далеко идущих планах. Каких?

Как сообщает венесуэльский сайт NTN24, по словам секретаря Совета обороны Венесуэлы генерал-майора Паскуалино Фернандеса, есть договоренность об образовании российской военной базы в Гуаяне — области, состоящей из штатов Bolívar, Amazonas и Delta Amacuro на северо-востоке Венесуэлы.

Сайт Miami Diario сообщает, ссылаясь на источники среди венесуэльских военных, что на борту находились, "помимо 40 спецназовцев, 60 человек, которые входят в состав вспомогательного персонала, специалистов в области медицины, логистики и связи". Газета приводит краткое содержание итогов расследования оппозиционного журналиста Ибейисе Пачеко, который настаивает, что это план Москвы, Гаваны и Каракаса, который называется "Гуаянский щит".

По его словам, план был разработан Уго Чавесом в 2012 году вместе с кубинцами и предусматривает отвод на базу правительства в случае "сценариев потери контроля власти в Каракасе, либо внешних или внутренних военных действий или социальных взрывов". Согласно источникам Miami Diario, Мадуро уже назначил президентскую комиссию под руководством вице-президента Делси Родригес, "подключив" туда представителей России, Китая и Ирана, которая будет реализовывать данный план.

Этот район на северо-востоке Венесуэлы "является подходящей территорией для сопротивления, с доступом к воде, электрической системе, коммуникациям и что в случае блокады со стороны Карибского моря он предлагает выход в Атлантику через реку Ориноко, пишет Пачеко. Кроме того, здесь находится "самая большая часть противовоздушной обороны страны". "В этом районе есть несколько посадочных полос, где хранятся ракеты, вспомогательное оборудование для загрузки топлива, стартеры самолетов", — заключает журналист.

Оставим на его совести пространные рассуждения о том, что Мадуро готов сдаться на милость Гуайдо, в ином случае что ему грозит потеря Каракаса и смерть. Но суть ясна — российские военные прибыли надолго, и они сделают все, чтобы из Венесуэлы не сделали второй Сирии. А в США, тем временем, уже идут разговоры об активизации колумбийского подполья FARC, которое якобы не все сдало оружие и кормится за счет наркотрафика, поддерживая правительство Мадуро. То есть причина под военное вмешательство из Колумбии уже готова.

Как сказал "Правде.Ру" доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, кандидат политических наук, военный политолог Александр Перенджиев, главная задача отправки контингента "показать, что Россия поддерживает президента Мадуро, настроена на военно-техническое сотрудничество именно с этой властью". Мы здесь идем по пути, по которому пошли в Сирии, отметил эксперт. "Там не дали раздавить Асада, и здесь мы говорим, что не дадим раздавить Мадуро, как дали это сделать в отношении Милошевича, Саддама и Каддафи. Мы показываем, что мы не боимся и будем противостоять".

По словам Александра Перенджиева, "есть смысл создать в Венесуэле пункт военно-технического обеспечения военно-морского флота и плюс военно- воздушного флота, может быть, как единую базу, и конечно, в присутствии морских десантников".

Со своей стороны, военный эксперт по Латинской Америке Василий Дандыкин полагает, что решение было принято по просьбе властей Венесуэлы, и это в большей степени моральная поддержка, возможно - советниками. "А для оппозиции — это определенная неприятность и возможность поднять протестную волну". Эксперт отметил, что с Венесуэлой Россия давно сотрудничает в военной области, "венесуэльцы закупают у нас оружие, мы их обучаем, не один раз туда прилетали наши стратегические бомбардировщики, походили учения с ВВС Венесуэлы". "Нам надо защищать свои интересы в Венесуэле, это и интересы наших нефтяных компаний", вся наша помщь легитимна, так как Мадуро признают многие страны. "Ситуация тяжелая, но у США там нет опоры, такой как курды — в Сирии, венесуэльцы должны сами справиться, а мы поможем", — сказал эксперт для "Правды.Ру".

Фото : Twitter

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