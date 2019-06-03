Роскомнадзор внес Tinder — популярное мобильное приложение для знакомств — в реестр организаторов распространения информации в сети интернет.
Напомним, что сервисы, оказавшиеся в этом списке, обязаны собирать, хранить и предоставлять ФСБ данные о действиях своих пользователей.
Отметим, что речь в числе прочего идет и о содержимом переписок клиентов.
Перечень организаторов распространения информации в сети интернет существует с 2014 года. На сегодняшний день в реестре Роскомнадзора более 100 ресурсов — например, Telegram, "ВКонтакте", Mail. ru, Yandex, Rambler, 2GIS, "Стихи.Ру".
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
В середине мая Сердюков также был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.