Роскомнадзор обязал мобильное приложение для знакомств Tinder сотрудничать с ФСБ

Роскомнадзор внес Tinder — популярное мобильное приложение для знакомств — в реестр организаторов распространения информации в сети интернет.



ФСБ накинет сеть на интернет

Напомним, что сервисы, оказавшиеся в этом списке, обязаны собирать, хранить и предоставлять ФСБ данные о действиях своих пользователей.

Отметим, что речь в числе прочего идет и о содержимом переписок клиентов.

Перечень организаторов распространения информации в сети интернет существует с 2014 года. На сегодняшний день в реестре Роскомнадзора более 100 ресурсов — например, Telegram, "ВКонтакте", Mail. ru, Yandex, Rambler, 2GIS, "Стихи.Ру".