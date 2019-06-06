Судя по предоставленной источником информации, правительство Соединенных Штатов Америки рассматривает возможность заключения сделки с Тайванем о поставке вооружения. Отмечается, что речь идет о продаже оружия на сумму в два миллиарда долларов.
Стоит отметить, что данная сделка может еще сильнее обострить отношения между властями США и Китая, которые и так накалены из-за ведения торговой войны.
На данный момент на Тайвань поставляют оружие исключительно Соединенные Штаты. А Китай, в свою очередь, до сих пор называет самоуправляемый остров своей территорией и пытается силой установить над ним контроль.
Сообщается, что уведомление о возможной сделке отправили в конгресс США, где оно будет рассмотрено в ближайшее время.
Также известно, что речь идет о продаже Тайваню 108 танков M1A2 Abrams, общая стоимость которых достигает двух миллиардов долларов. Кроме того, предполагается поставка противотанковых боеприпасов и различного оборудования для бронетехники.
Фото: Pravda.Ru
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