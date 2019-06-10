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Источник Правда.Ру

США рассматривают возможность переброски войск на Ближний Восток

Силовые структуры » Министерство обороны print

Кеннет Маккензи, занимающий пост главы Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, заявил, что в Вашингтоне рассматривают возможность переброски дополнительных войск на Ближний Восток. Соответствующее заявление было опубликовано в издании The Wall Street Journal.

Американская сторона отмечает, что такое решение может быть принято исключительно из-за действий иранского правительства. Кроме того, Маккензи подчеркнул, что отправка еще одной партии военнослужащих и военной техники может потребовать «значительных ресурсов».

Однако информации о том, сколько военнослужащих армии Соединенных Штатов может выделать Пентагон, не сообщается.

Напомним, что после того, как в США приняли решение о выходе из ядерного соглашения с Ираном, конфликт между государствами продолжает обостряться. В Вашингтоне уже неоднократно говорили о том, что собираются наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке. Но, по словам президента США Дональда Трампа, американская сторона не желает начинать вооруженное противостояние с Ираном, а лучшим путем для разрешения конфликта будет ведение двустороннего диалога.

Фото: Pravda.Ru

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