Иран создал ракету малой дальности Raad-500

Как гром среди ясного неба в случае нападения потенциального противника в Иране прозвучит запуск ракеты Raad-500, что в переводе на русский значит "гром".

Модернизированную ракету малой дальности представили оборонные структуры Ирана.

Есть, чем гордиться?

Создатели нового иранского оружия сообщили, что оно выполнено из инновационных композитных материалов. Они не только легкие, но и прочные — ракета способна выдержать давление до ста бар и температуру в три тысячи градусов.

Если сравнивать новое вооружение с предыдущим образцом — Fateh-110 ("Завоеватель-110"), то, со слов производителей, новый образец весит в два раза меньше, а дальность полета напротив увеличена на 200 километров.

Кроме того, как утверждают иранские оружейники, "Raad-500" способна обходить разные системы ПРО и ПВО, а также нейтрализовать цели на дальности более 500 километров.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Иран представил свой новый двухместный истребитель, заявив, что это машина полностью иранского производства, оборудованная усовершенствованной системой авионики и модернизированной системой управления огня.

Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что новый самолет станет оружием, которое увеличит потенциал средств сдерживания страны в противостоянии с Вашингтоном.

Новый самолет называется Kowsar. Это слово используется в названии реки, протекающей в раю, а также в названии одной из глав священной книги всех мусульман — Корана.

На церемонии Рухани заявил, что программа обороны Ирана направлена ​​на сдерживание агрессии Соединенных Штатов.

"Враг должен увидеть, насколько дорого ему будет стоить вторжение в Иран", — сказал он. "Почему США до сих пор не напали на нас? Они не сделали этого из-за нашей мощи", — добавил он.

В мае этого года США возобновили санкции в отношении Ирана после того, как президент Дональд Трамп принял решение выйти из ядерной сделки, ранее заключенной Ираном с мировыми державами.

Также сообщается, что Иран будет выпускать одноместную версию истребителя.

Истребитель Kowsar способен летать на высоте 45 тысяч футов и развивать скорость до 1.2 маха (скорость света равна числу маха 1).

Иран имеет самолеты F-4, F-5, истребители F-14, а также самолеты российского производства "Сухой".

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