Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Иран создал ракету малой дальности Raad-500

Силовые структуры » Министерство обороны

Как гром среди ясного неба в случае нападения потенциального противника в Иране прозвучит запуск ракеты Raad-500, что в переводе на русский значит "гром".

Модернизированную ракету малой дальности представили оборонные структуры Ирана.

Есть, чем гордиться?

Создатели нового иранского оружия сообщили, что оно выполнено из инновационных композитных материалов. Они не только легкие, но и прочные — ракета способна выдержать давление до ста бар и температуру в три тысячи градусов.

Если сравнивать новое вооружение с предыдущим образцом — Fateh-110 ("Завоеватель-110"), то, со слов производителей, новый образец весит в два раза меньше, а дальность полета напротив увеличена на 200 километров.

Кроме того, как утверждают иранские оружейники, "Raad-500" способна обходить разные системы ПРО и ПВО, а также нейтрализовать цели на дальности более 500 километров.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Иран представил свой новый двухместный истребитель, заявив, что это машина полностью иранского производства, оборудованная усовершенствованной системой авионики и модернизированной системой управления огня.

Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что новый самолет станет оружием, которое увеличит потенциал средств сдерживания страны в противостоянии с Вашингтоном.

Новый самолет называется Kowsar. Это слово используется в названии реки, протекающей в раю, а также в названии одной из глав священной книги всех мусульман — Корана.

На церемонии Рухани заявил, что программа обороны Ирана направлена ​​на сдерживание агрессии Соединенных Штатов.

"Враг должен увидеть, насколько дорого ему будет стоить вторжение в Иран", — сказал он. "Почему США до сих пор не напали на нас? Они не сделали этого из-за нашей мощи", — добавил он.

В мае этого года США возобновили санкции в отношении Ирана после того, как президент Дональд Трамп принял решение выйти из ядерной сделки, ранее заключенной Ираном с мировыми державами.

Также сообщается, что Иран будет выпускать одноместную версию истребителя.

Истребитель Kowsar способен летать на высоте 45 тысяч футов и развивать скорость до 1.2 маха (скорость света равна числу маха 1).

Иран имеет самолеты F-4, F-5, истребители F-14, а также самолеты российского производства "Сухой".

Читайте также:

Вооружение для самолетов: От пулемета до ракеты

Какую пушку получат истребители пятого поколения?

Летчик-испытатель: Американский F-35 — ошибка природы

Пятое поколение истребителей РФ уже в небе

Наш ответ "Орлу-могильщику": Су-34 против F-22

Темы raad-500 иран ракета самолет истребитель
Актуальная аналитика
Фигурное катание
Как звезды могут поддержать молодых в фигурном катании
Экология
Российский лес губит на корню отсутствие рачительного хозяина
Новости Украины
Трамп дает Зеленскому шанс спасти страну от дефолта и нацизма
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Рио-де-Жанейро занял первое место в рейтинге сексуальных городов
Эксперт предположил, как будут выглядеть космические войска США
Иран создал ракету малой дальности Raad-500
Коронавирус может повлиять на поставки C-400 в КНР
На Курильских островах откроют круглогодичный горнолыжный курорт
Врач-нарколог: женский алкоголизм начинается с пива
В Астрахани женщина заработала абсцесс мозга из-за самолечения
Эпидемия коронавируса достигнет пика во второй половине февраля
Офтальмологи выяснили, как определить угрозу слепоты
Полтора часа с новейшим оружием: Шойгу рассказал о параде ко Дню Победы
Последние материалы
Рио-де-Жанейро занял первое место в рейтинге сексуальных городов
Эксперт предположил, как будут выглядеть космические войска США
Иран создал ракету малой дальности Raad-500
Коронавирус может повлиять на поставки C-400 в КНР
На Курильских островах откроют круглогодичный горнолыжный курорт
Врач-нарколог: женский алкоголизм начинается с пива
В Астрахани женщина заработала абсцесс мозга из-за самолечения
Эпидемия коронавируса достигнет пика во второй половине февраля
Офтальмологи выяснили, как определить угрозу слепоты
Полтора часа с новейшим оружием: Шойгу рассказал о параде ко Дню Победы
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину

В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".

Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Перспективы артилл﻿ерии с "Дроком", "Флоксом" и "Магнолией" хороши
Военные новости
Перспективы артилл﻿ерии с "Дроком", "Флоксом" и "Магнолией" хороши
Новости Украины
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Военные новости
"Белые лебеди" могут получить гиперзвуковые"Кинжалы"
Любовь Степушова Трамп дает Зеленскому шанс спасти страну от дефолта и нацизма Любовь Степушова Соломон Соловьев Водолеи, живущие без самозванства - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Конституционный креатив: Россия может обрести девиз Василий Амирджанов
Комментарии
Интересные факты о тех, кто всегда рядом: о воробьях!
Интересные факты о тех, кто всегда рядом: о воробьях!
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Врач-нарколог: женский алкоголизм начинается с пива
Интересные факты о тех, кто всегда рядом: о воробьях!
Трамп дает Зеленскому шанс спасти страну от дефолта и нацизма
Интересные факты о тех, кто всегда рядом: о воробьях!
Интересные факты о тех, кто всегда рядом: о воробьях!
Интересные факты о тех, кто всегда рядом: о воробьях!
Интересные факты о тех, кто всегда рядом: о воробьях!
Вперед в Средневековье: Казахстан погубит национальный вопрос
Российский лес губит на корню отсутствие рачительного хозяина
Вперед в Средневековье: Казахстан погубит национальный вопрос
Вперед в Средневековье: Казахстан погубит национальный вопрос
Эксперт: экономики России не страшен коронавирус
На пути в НАТО: Украина строит военные базы в Донбассе
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
На пути в НАТО: Украина строит военные базы в Донбассе
Туристы из РФ выгоняют китайцев из Эрмитажа в Петербурге
Неприятные перспективы Белоруссии: пусть живет, как хочет
Какой будет политика России "после Путина"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ