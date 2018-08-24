Как гром среди ясного неба в случае нападения потенциального противника в Иране прозвучит запуск ракеты Raad-500, что в переводе на русский значит "гром".
Модернизированную ракету малой дальности представили оборонные структуры Ирана.
Создатели нового иранского оружия сообщили, что оно выполнено из инновационных композитных материалов. Они не только легкие, но и прочные — ракета способна выдержать давление до ста бар и температуру в три тысячи градусов.
Если сравнивать новое вооружение с предыдущим образцом — Fateh-110 ("Завоеватель-110"), то, со слов производителей, новый образец весит в два раза меньше, а дальность полета напротив увеличена на 200 километров.
Кроме того, как утверждают иранские оружейники, "Raad-500" способна обходить разные системы ПРО и ПВО, а также нейтрализовать цели на дальности более 500 километров.
Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что новый самолет станет оружием, которое увеличит потенциал средств сдерживания страны в противостоянии с Вашингтоном.
Новый самолет называется Kowsar. Это слово используется в названии реки, протекающей в раю, а также в названии одной из глав священной книги всех мусульман — Корана.
На церемонии Рухани заявил, что программа обороны Ирана направлена на сдерживание агрессии Соединенных Штатов.
"Враг должен увидеть, насколько дорого ему будет стоить вторжение в Иран", — сказал он. "Почему США до сих пор не напали на нас? Они не сделали этого из-за нашей мощи", — добавил он.
В мае этого года США возобновили санкции в отношении Ирана после того, как президент Дональд Трамп принял решение выйти из ядерной сделки, ранее заключенной Ираном с мировыми державами.
Также сообщается, что Иран будет выпускать одноместную версию истребителя.
Истребитель Kowsar способен летать на высоте 45 тысяч футов и развивать скорость до 1.2 маха (скорость света равна числу маха 1).
Иран имеет самолеты F-4, F-5, истребители F-14, а также самолеты российского производства "Сухой".
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