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Источник Правда.Ру

Military Watch составил список из пяти лучших российских истребителей

Силовые структуры » Министерство обороны print

Журналистами из американского издания Military Watch был составлен список из пяти лучших модернизированных самолетов-перехватчиков Советского Союза и современных боевых самолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Составители материала на первое место поставили новейший российский истребитель пятого поколения Су-57. В статье отмечается, что данный боевой самолет станет носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал" и управляемой авиабомбы "Дрель". Подчеркивается, что Су-57 может вести боевые действия на высоте до двадцати километров, развивая скорость до 2,2 Маха.

На втором месте оказался двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31. Авторы статьи отметили высокую рабочую высоту самолета — двадцать один километр, а также самую высокую в мире скорость, которую может развивать истребитель во время боевых действий — 2500 км/ч. Кроме того, к достоинствам отнесли мощный радар с фазированной решеткой.

Третье место досталось одноместному истребителю Су-35, планер которого сделан с использованием стелс-технологий. Отмечается, что боевой самолет несет на себе новые ракеты большой дальности и оборудован РЛС "Ирбис".

Четвертое место занял Су-27СМ2, а замыкает пятерку лидеров МиГ-35.

Фото: Pravda.Ru

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