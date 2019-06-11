Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев намерен ходатайствовать перед президентом об увольнении начальника УВД по Западному административному округу Москвы, которое возбудило уголовное дело в отношении корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.
"Мною принято решение ходатайствовать перед президентом РФ об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова", - передает его слова агентство ТАСС.
Также министр будет ходатайствовать об увольнении начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве.
МВД направило в Следственный комитет материалы для проведения внутреннего расследования в отношении сотрудников, задержавших журналиста.
"Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в Следственный комитет. На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей", - сказал Колокольцев.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что уголовное дело против Ивана Голунова прекращено в связи с недоказанностью его вины. Обвинения с журналиста сняты.
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