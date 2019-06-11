Глава МВД попросит президента уволить главу наркополиции и УВД по ЗАО Москвы

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев намерен ходатайствовать перед президентом об увольнении начальника УВД по Западному административному округу Москвы, которое возбудило уголовное дело в отношении корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.



Пока Иван Голунов под арестом, начатое им расследование продолжается / Новости от 10.06.2019 20:11

"Мною принято решение ходатайствовать перед президентом РФ об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова", - передает его слова агентство ТАСС.

Также министр будет ходатайствовать об увольнении начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве.

МВД направило в Следственный комитет материалы для проведения внутреннего расследования в отношении сотрудников, задержавших журналиста.

"Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в Следственный комитет. На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей", - сказал Колокольцев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что уголовное дело против Ивана Голунова прекращено в связи с недоказанностью его вины. Обвинения с журналиста сняты.

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