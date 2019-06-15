Росстат опубликовал отчет по смертности за 2018 год, в котором впервые были представлены данные относительно пострадавших россиян от боевых действий. В документе утверждается, что всего четыре человека за прошедший год пострадали в результате боевых действий. Из них - три человека представляют городское население и один - представляет сельское население.
Примечательно, что в статистике за 2017 и 2016 год такая информация не раскрывалась. Аналитики это связывают с указом, который подписал Владимир Путин в 2015 году. Согласно указу, сведения "раскрывающие потери личного состава в мирное время в период проведения специальных операций" приравниваются к государственной тайне.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Сирии погибли российские военнослужащие частной военной компании.
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