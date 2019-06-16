National Interest: у американского F-15C Eagle нет шансов против российского Су-57

Истребители Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки F-15C Eagle не смогут противостоять российским истребителям пятого поколения Су-57.



Проход Су-57 на сверхмалой высоте: эксклюзивные кадры с воздуха / Новости от 07.11.2018 14:55

Об этом пишет американское издание The National Interest.

С-57, пишут авторы материала, превосходит почти все мировые истребители по степени маневренности и качеству вооружения.

F-15C Eagle, отмечают эксперты, для противостояния Су-57 понадобится серьезная модернизация.

Отметим, что истребители F-15C Eagle составляют почти половину всех истребителей ВВС США.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что The National Interest предсказало ход неядерной войны между РФ и странами НАТО.

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