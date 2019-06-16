Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

National Interest: у американского F-15C Eagle нет шансов против российского Су-57

Силовые структуры » Министерство обороны print

Истребители Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки F-15C Eagle не смогут противостоять российским истребителям пятого поколения Су-57.


Проход Су-57 на сверхмалой высоте: эксклюзивные кадры с воздуха / Новости от 07.11.2018 14:55

Об этом пишет американское издание The National Interest.

С-57, пишут авторы материала, превосходит почти все мировые истребители по степени маневренности и качеству вооружения.

F-15C Eagle, отмечают эксперты, для противостояния Су-57 понадобится серьезная модернизация.

Отметим, что истребители F-15C Eagle составляют почти половину всех истребителей ВВС США.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что The National Interest предсказало ход неядерной войны между РФ и странами НАТО.

Читайте также:

Почему Су-57 лучше F-22: взгляд из Китая.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы сша су-57 война армия россия
Обсудить
Актуальная аналитика
Плодовые
Описание сорта малины Карамелька
Недвижимость
Помощь в приватизации квартиры
Православие
Пятидесятница - день рождения Церкви
Новости Все >
National Interest: у американского F-15C Eagle нет шансов против российского Су-57
Депутаты Чехии предложили объявить 21 августа "Днем памяти жертв вторжения"
Немецкий депутат раскритиковал Меркель за отсутствие желания налаживать отношения с Москвой
Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму
В цыганском поселке у "мятежной" Чемодановки - крупный пожар
Трамп обвинил NYT в предательстве и назвал сотрудников издания "врагами" и "трусами"
Киберспортивный турнир в Москве стоимостью в 38 млн рублей посетили 10 человек
Екатеринбургская епархия отказалась от права строить храм в сквере
Мэр Риги назвал сторонников сноса памятника Освободителям Риги "дикарями"
В ДНР считают, что ВСУ в скором времени начнут обстреливать свои же позиции
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир. Новости мира
СМИ: Си Цзиньпин анонсировал создание "азиатского НАТО"

Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.

СМИ: Си Цзиньпин анонсировал создание "азиатского НАТО"
Драмы науки: Смерть академика Легасова
Полезно знать
Драмы науки: Смерть академика Легасова
Православие
Страшное горе: как молиться за самоубийц?
Общество
Следователи обнародуют новую информацию о крушении MH17 в Донбассе 19 июня
Происшествия
"Проблема Чемодановки" расходится по России

"Чемодановка - вокзал - Москва", - кричали, наверное, сегодня на всепоселенском сходе, на который с испугу приехал аж целый губернатор Иван Белозерцев, полковник и целый член президиума Госсовета России

"Проблема Чемодановки" расходится по России
ВЦИОМ: уровень доверия россиян к власти остается стабильным
Общество
ВЦИОМ: уровень доверия россиян к власти остается стабильным
Экономика
Кудрин назвал справедливой пенсию в 40% от зарплаты
Бывший СССР
Наши партнеры по ЕАЭС пока только "трижды снимают сливки" с России - мнение
Политика. Новости и аналитика
Депутат Госдумы предложил приравнять "оборотней" к шпионам

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил приравнять преступления, совершаемые людьми в погонах с использованием своего служебного положения, к госизмене.

Депутат Госдумы предложил приравнять "оборотней" к шпионам
В Белоруссии будут сажать за реабилитацию нацизма
Новости Белоруссии
В Белоруссии будут сажать за реабилитацию нацизма
Политика. Новости и аналитика
Минюст готовит законопроект об изъятии у чиновников не только имущества, но и средств со счетов
Происшествия
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Рустем Сафронов "Ястреб" Болтон натравливает Трампа на Иран Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Депутаты Чехии предложили объявить 21 августа "Днем памяти жертв вторжения"
Мэр Риги назвал сторонников сноса памятника Освободителям Риги "дикарями"
Мэр Риги назвал сторонников сноса памятника Освободителям Риги "дикарями"
Путин подписал закон об ограничении ежедневного снятия наличных при помощи анонимных электронных средств платежа
"Проблема Чемодановки" расходится по России
В Белоруссии казнили виновного в трех убийствах киллера
Болгария устала от толерантности к цыганам
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Трамп обвинил NYT в предательстве и назвал сотрудников издания "врагами" и "трусами"
СМИ: Си Цзиньпин анонсировал создание "азиатского НАТО"
Обвинения Минска в адрес России о нарушении договора о ЕАЭС беспочвенны
Певица Вика Цыганова может стать депутатом ГД
Банк России может создать собственную криптовалюту - Набиуллина
В цыганском поселке у "мятежной" Чемодановки - крупный пожар
Британия отправит в Персидский залив спецназовцев для охраны своих судов
Киберспортивный турнир в Москве стоимостью в 38 млн рублей посетили 10 человек
На картах мира исчезнет Kiev
Екатеринбургская епархия отказалась от права строить храм в сквере
Мэр Риги назвал сторонников сноса памятника Освободителям Риги "дикарями"
Британия отправит в Персидский залив спецназовцев для охраны своих судов
В цыганском поселке у "мятежной" Чемодановки - крупный пожар
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ