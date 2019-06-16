Истребители Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки F-15C Eagle не смогут противостоять российским истребителям пятого поколения Су-57.
Об этом пишет американское издание The National Interest.
С-57, пишут авторы материала, превосходит почти все мировые истребители по степени маневренности и качеству вооружения.
F-15C Eagle, отмечают эксперты, для противостояния Су-57 понадобится серьезная модернизация.
Отметим, что истребители F-15C Eagle составляют почти половину всех истребителей ВВС США.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что The National Interest предсказало ход неядерной войны между РФ и странами НАТО.
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