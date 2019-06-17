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США планируют отправить на Ближний Восток дополнительные силы после инцидента с танкерами

Силовые структуры » Министерство обороны print

Действующий президент США Дональд Трамп и его помощники обсудят на этой неделе возможность переброски дополнительных сил на Ближний Восток.


Россия победила США на Ближнем Востоке?

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Согласно предоставленной информации, речь пойдет об отправке на Ближний Восток дополнительных зенитно-ракетных комплексы Patriot, боевых кораблей и истребителей.

Напомним, что в минувший четверг в Оманском заливе состоялась атака на два нефтяных танкера. Один из кораблей затонул. Среди членов экипажа были граждане Российской Федерации.

Соединенные Штаты Америки обвинили в нападении на танкеры Иран и незамедлительно направили в залив свой ракетный эсминец.

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