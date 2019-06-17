Эксперты: многие страны продолжают модернизировать ядерное оружие

Эксперты из Стокгольмского международного института исследования проблем мира опубликовали новый доклад, в котором говорится о сокращении количества ядерного оружия. Судя по предоставленной информации, к началу 2019 года насчитывается 13 865 ядерных боеголовок, тогда как в начале 2018 года это число достигало отметки в 14 465 единиц.

Также эксперты отметили, что многие государства, которые владеют ядерными боеголовками, до сих пор занимаются их модернизацией или говорят о подобных планах.

В опубликованном докладе сказано, что на Российскую Федерацию и Соединенные Штаты Америки приходится более девяноста процентов всего ядерного оружия. Эксперты заявляют, что в обоих государствах продолжают реализовывать различные проекты, которые направлены на замену и модернизацию ядерных боеголовок.

Стоит отметить, что между США и Россией ранее был подписан договор СНВ-II, согласно которому обе страны должны принимать определенные меры по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Однако, как подчеркнули авторы доклада, договор теряет свою силу в 2021 году, а будут ли государства его продлевать — остается под вопросом. Один из экспертов заявил, что продление договора маловероятно, поскольку между Москвой и Вашингтоном до сих пор ведутся политические и военные споры.

Напомним, что сейчас ядерным оружием владеют девять государств: Россия, США, Франция, Пакистан, Северная Корея, Израиль, Индия, Великобритания и Китай. На данный момент в режиме боеготовности находится 2 000 ядерных боеголовок, а еще 3750 единиц расположены в оперативных частях.

Фото: Pravda.Ru

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