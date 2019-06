Уфологи рассказали об инопланетной угрозе для ВВС США

В известных американских изданиях The New York Times и The Washington Post была опубликована информация о том, что Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки находятся под инопланетной угрозой. В опубликованных материалах даже приводятся несколько аргументов, якобы подтверждающих данную теорию.

По словам уфологов, инопланетные силы угрожают национальной безопасности страны. Пилоты истребителей, как говорится в опубликованной статье, уже не раз наблюдали в небе неопознанные летающие объекты, которые передвигались на гиперзвуковых скоростях и не имели двигателя, который можно было бы увидеть. Кроме того, летательные аппараты не выделяют выхлопных газов и тепла. В The New York Times говорится о том, что в период с 2014 по 2015 годы подобные объекты наблюдались ежедневно.

А журналисты из The Washington Post и вовсе заявили о том, что в небе часто видны шарообразные объекты, не имеющие крыльев, винта и двигателя. По словам авторов материала, такие летательные аппараты часто нарушают воздушное пространство американских военных баз.

Стоит отметить, что слухи о неопознанных летающих аппаратах начали активно распространяться после происшествия в Розуэлле. Напомним, что в 1947 году там разбился метеорологический зонд "Могул", однако уфологи заявили, что это был НЛО. В 1970 году по миру прошла волна слухов о "Зоне 51", на которой, как считают многие, хранятся инопланетные корабли и останки представителей внеземных цивилизаций. После таких слухов сообщения о кораблях инопланетян и угрозе национальной безопасности США начали появляться значительно чаще.

