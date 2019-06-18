В израильской газете Haaretz появилась информация о том, что представители Министерства финансов Израиля требуют снова начать вести диалог о необходимости сокращения срока пребывания военнослужащих в армии.
Ранее израильскому Минфину и оборонному ведомству государства удалось найти компромисс. При экс-начальнике Генерального штаба ЦАХАЛа Гиди Айзенкоте срок пребывания в рядах армии для лиц мужского пола был уменьшен на четыре месяца.
После этого было решено вернуться к данному разговору в 2020 году и сократить срок службы еще на два месяца — до 2,5 лет. Однако тогда Айзенкота заявил о том, что не согласен с подобным решением.
И теперь израильское Министерство финансов просит снизить срок службы сразу до двух лет.
Также представители Минфина говорят о том, что на службу по контракту нужно принимать меньше людей, а нынешнее число контрактников необходимо сократить "на несколько тысяч человек". Ранее со службы в израильской армии уволили около 5 000 военнослужащих, что, кстати, серьезно повлияло на обороноспособность страны.
Отмечается, что подобные просьбы сильно противоречат решениям и планам, принятым нынешним руководителем Генштаба Авива Кохавии.
Фото: Соцсети
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