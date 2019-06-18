Западные дипломаты при Организации Объединенных Наций заявили о том, что Соединенные Штаты рассматривают возможность организации удара по одному из объектов иранской ядерной программы. Соответствующее заявление было опубликовано в издании Jerusalem Post.
По словам источника, удар будет ограничен одной целью, однако взрыв все равно будет достаточно массивным.
Отмечается, что американский лидер Дональд Трамп не одобрил данное решение, но сослался на слова госсекретаря Майка Помпео, который говорит о необходимости удара по Ирану.
Известно, что 14 июня начались переговоры в Вашингтоне, в которых принимают участие высокопоставленные военные командиры, представители американского оборонного ведомства и советники президента США. Ранее сообщалось о том, что власти США планируют увеличить количество военнослужащих и бронетехники на территории Ближнего Востока.
Напомним, что Дональд Трамп выступал с заявлением о том, что иранское правительство принимало непосредственное участие в атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Но в Тегеране с этими обвинениями не согласны. Кроме того, власти Ирана обвиняют американскую сторону в том, что США пытаются помешать переговорам с Японией и маскируют экономический терроризм против Тегерана.
Фото: Pravda.Ru
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