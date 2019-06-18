Подозреваемый в убийстве матери сын экс-вратаря сборной России отпущен из изолятора

Молодого человека, задержанного по подозрению в убийстве собственной матери, отпустили из изолятора временного содержания.



«Он дает очень противоречивые показания»: По подозрению в убийстве матери задержали младшего сына вратаря СКА Максима Соколова / Новости от 14.06.2019 13:52

Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Ленинградской области.

Специалисты отметили, что подросток был подробно допрошен по обстоятельствам дела. Учитывая его возраст, в региональном СК РФ приняли решение освободить его из следственного изолятора временного содержания.

В минувший четверг, 13 июня, в частном доме в поселке Новая Романовка Ленинградской области было обнаружено тело хозяйки дома. Там же находился и 18-летний юноша. Ему понадобилась экстренная госпитализация. Состояние парня медиками оценивается как тяжелое.

В пятницу, 14 июня, СК РФ по Ленинградской области сообщил, что по подозрению в совершении преступления задержан 15-летний сын погибшей.

Отметим, что убитой хозяйкой дома оказалась жена знаменитого хоккейного вратаря Максима Соколова Ирина. Подозреваемый же является сыном именитого спортсмена.

Напомним, что Соколов ранее играл за хоккейные клубы СКА, "Авангард", "Северсталь", "Металлург", "Нефтехимик" и сборную России по хоккею с шайбой.

В 2013 году мужчина завершил свою спортивную карьеру.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что школьник с Урала застрелил сверстника из-за шутки.

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