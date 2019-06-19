Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Юрий Коков рассказал коллегам о попытках международных террористических организаций получить биологическое оружие на встрече с зарубежными руководителями, курирующими вопросы безопасности.
"Мы регулярно получаем сведения о попытках международного терроризма заполучить доступ к информации об изготовлении химического, биологического и ядерного оружия. Террористы проявляют особый интерес к этим видам вооружения, поскольку хотят их применить в своих атаках", - пояснил Коков.
Представитель российского Совбеза заявил о возросшей террористической опасности из-за высокого технологического развития. В качестве примера он привел недавнюю атаку на российскую военную базу в Сирии, которая осуществлялась с помощью дронов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что США обвинили Россию в тайных испытаниях ядерного оружия.
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