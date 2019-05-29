Глава американской разведки обвинил Россию в тайных ядерных испытаниях

Глава Разведывательного управления Министерства обороны США Роберт Эшли обвинил Россию в нарушении договора о запрете ядерных испытаний. По его словам, РФ проводит тайные испытания ядерного вооружения.



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"Мы в США знаем как разрабатывать ядерное оружие. Поэтому понимаем, что испытания ядерного вооружения направлены на улучшение существующих технологий. Предположительно, в скором времени Россия существенно увеличит свой ядерный потенциал", — пояснил Эшли.

Американская газета Wall Street Journal отметила, что это первое обвинение США в адрес России в отношении несоблюдения договора о запрете ядерных испытаний. Также издание опубликовало выдержи из доклада разведки США, в котором утверждается, что РФ проводила тайные испытания ядерного вооружения на архипелаге Новая Земля.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что всеобъемлющий договор о запрете ядерных испытаний не был ратифицирован в США.

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