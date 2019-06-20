Минобороны Японии заявило о нарушении бомбардировщиком РФ воздушного пространства страны

Бомбардировщик Российской Федерации нарушил воздушное пространство Японии.



Су-27 перехватили у границы России бомбардировщики США / Новости от 17.06.2019 21:33

Об этом сообщает Министерство обороны Страны восходящего Солнца.

Согласно предоставленной информации, инцидент произошел в районе южной префектуры Окинава и острова Хатидзе в Филиппинском море.

По данным Министерства обороны Японии, на перехват российского бомбардировщика были подняты истребители японских военно-воздушных сил.