Бомбардировщик Российской Федерации нарушил воздушное пространство Японии.
Об этом сообщает Министерство обороны Страны восходящего Солнца.
Согласно предоставленной информации, инцидент произошел в районе южной префектуры Окинава и острова Хатидзе в Филиппинском море.
По данным Министерства обороны Японии, на перехват российского бомбардировщика были подняты истребители японских военно-воздушных сил.
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