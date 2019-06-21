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Источник Правда.Ру

Прибалтика выступила за усиление военного присутствия США в регионе

Силовые структуры » Министерство обороны print

Государства Прибалтики — Латвия, Литва и Эстония — выступили за усиление военного присутствия Соединенных Штатов Америки на своей территории.


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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Эстонии.

Согласно предоставленной информации, завершились двухдневные переговоры глав военных ведомств в эстонском городе Тарту. Глава Министерства обороны Эстонии Юри Луйк заявил, например, что сотрудничество стран Прибалтики в военной сфере якобы никогда не было настолько глубоким и всесторонним, как сегодня.

Однако, заявил Луйк, и для Латвии, и для Эстонии, и для Литвы было бы лучше, если бы отряды США и НАТО увеличили свое военное присутствие в регионе.

Это, убежден специалист, укрепит оборонную позицию Североатлантического альянса в Восточной Европе.

Напомним, что с 2017 года в странах Прибалтики размещены многонациональные батальоны НАТО численностью 1200 человек каждый. В Польше же, например, на ротационной основе находится американская танковая бригада численностью 3500 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Соединенных Штатах Америки предложили с помощью долларов помочь странам-участницам НАТО из Восточной Европы снизить их "зависимость" от Российской Федерации.

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