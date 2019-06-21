Государства Прибалтики — Латвия, Литва и Эстония — выступили за усиление военного присутствия Соединенных Штатов Америки на своей территории.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Эстонии.
Согласно предоставленной информации, завершились двухдневные переговоры глав военных ведомств в эстонском городе Тарту. Глава Министерства обороны Эстонии Юри Луйк заявил, например, что сотрудничество стран Прибалтики в военной сфере якобы никогда не было настолько глубоким и всесторонним, как сегодня.
Однако, заявил Луйк, и для Латвии, и для Эстонии, и для Литвы было бы лучше, если бы отряды США и НАТО увеличили свое военное присутствие в регионе.
Это, убежден специалист, укрепит оборонную позицию Североатлантического альянса в Восточной Европе.
Напомним, что с 2017 года в странах Прибалтики размещены многонациональные батальоны НАТО численностью 1200 человек каждый. В Польше же, например, на ротационной основе находится американская танковая бригада численностью 3500 человек.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Соединенных Штатах Америки предложили с помощью долларов помочь странам-участницам НАТО из Восточной Европы снизить их "зависимость" от Российской Федерации.
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